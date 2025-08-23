Samsun’da İki Kişi Yakalandı

ÇARŞAMBA İLÇESİ’NDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten yaralama” suçları nedeniyle yakalama kararı bulunan iki şüpheli, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla saklandıkları yerde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, H.Ç. ve T.B. isimli şahıslar gizli bir evde yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların saklanmakta olduğu adreste yapılan aramada, 6 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımında kullanılan 8 adet pyp ve bir adet bong bulundu. Ayrıca, evde bulunan iki kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. H.Ç. ve T.B., adli mercilere çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.