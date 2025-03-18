Samsun’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

SAMSUN’DA KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanıyor. Kaza, Çevre Yolu Ankara Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen Kerem Sekmen’in yönetimindeki 71 FF 304 plakalı BMW marka otomobil, yolun en sağ şeridinde giden Mehmet Aydın’a ait 55 ACK 330 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda sürücü Mehmet Aydın ile yolcu konumundaki Zafer Aydın yaralanıyor. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından polis, kazayla ilgili inceleme başlatıyor.