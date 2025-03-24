Samsun’da İki Polis Ayın Polisi Seçildi

AYIN POLİSİ SEÇİMİ DEVAM EDİYOR

Samsun’da görev yapan Komiser Yardımcısı Kadir Öz ile polis memuru Şevket Göz, başarıları sayesinde “ayın polisi” unvanına layık görüldü. Samsun Emniyet Müdürlüğü, personelin mesai anlayışı gözetmeksizin ortaya koyduğu olağanüstü çaba ve disiplinle diğer çalışanlara örnek olmasını teşvik amacıyla bu uygulamayı sürdürüyor.

KADİR ÖZ’ÜN DİKKATİ GÖZ ALICI

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Kadir Öz, dikkatli çalışma performansı ile gece gerçekleşen bir olayda bir araçtan 2 adet silah ele geçirdi. Bu başarılı çalışmaları nedeniyle Kadir Öz, komisyon tarafından “ayın polisi” unvanına layık görüldü.

ŞEVKET GÖZ’ÜN BAŞARILI OPERASYONLARI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Şevket Göz, planlı operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan şahısların adli makamlar tarafından ceza almasını sağladı. Göz, mesai anlayışına dikkat etmeksizin gösterdiği özverili ve disiplinli çalışmalarıyla “ayın polisi” unvanını kazandı.

FOTOĞRAFLARI PANODA YER ALIYOR

Hem Komiser Yardımcısı Kadir Öz hem de polis memuru Şevket Göz’ün başarılarını simgeleyen fotoğrafları, Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisindeki “ayın polisi” panosuna asıldı.