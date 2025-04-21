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Samsun’da İki Şüpheli Tutuklandı

KAÇAK SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Samsun ve Amasya’daki kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ö, Ü.T. ve S.Ş’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. M.Ö. ile Ü.T., hakimlik kararıyla tutuklandı, S.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Samsun’un Vezirköprü, Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 18 Nisan’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 7 ruhsatsız tabanca ile 96 tabanca fişeği ele geçirildi.

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