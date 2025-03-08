Samsun’da İmalathanede Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Samsun’un Canik ilçesinde, Yenimahalle Mahallesi Zahireci Sokak’ta yer alan 3 katlı bir kereste ve mobilya imalathanesinde yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz tespit edilememişken, alevler kısa zamanda işletmeyi sararak büyük bir tehlike oluşturdu.

ALEVLERİ GÖREN VATANDAŞLAR ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Bu çağrı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde alevlere müdahaleye başladı ve yangını kontrol altına aldı.

MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dükkanda maddi zarar oluştu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.