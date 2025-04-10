Samsun’da İnşaatta Toprak Kayması Oluştu

TOPRAK KAYMASI OLAYI

Samsun’da gerçekleştirilen bir inşaat çalışması esnasında önemli bir toprak kayması yaşandı. Bu durum neticesinde yol trafiğe kapatıldı. Atakum ilçesinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı’ndaki inşaat alanında bir su borusu patladı. Su borusunun patlaması, toprak kaymasını tetikledi.

TRAFFİK KAPATILDI VE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Toprak kaymasının meydana gelmesi, inşaatın hemen yanındaki ana yol kenarını etkiledi ve bu nedenle bulvarın deniz bandı trafiğe kapatıldı. Ekipler, göçüğün yaşandığı inşaat alanında gerekli çalışmalara başlamış durumda.