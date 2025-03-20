Samsun’da İşsizlik Oranı 2,2 Azaldı

İŞSİZLİK ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun’da 2023 yılında yüzde 9,4 düzeyinde olan işsizlik oranı, 2024 yılında 2,2 puan azalarak yüzde 7,2’ye düştü. TÜİK, işgücü istatistikleri üzerine hane halkı işgücü araştırması sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindeki kişiler arasında işsiz sayısı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye geriledi. Genel işsizlik oranı ise 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak belirlendi.

İSTİHDAMDA ARTIŞ

2024 yılında istihdam edilenlerin sayısı, 2023’e göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 olarak kaydedildi. Bu oran, erkekler için yüzde 66,9, kadınlar için ise yüzde 32,5 düzeyinde gerçekleşti. Özellikle Samsun’da 2023’te yüzde 50,2 olan istihdam oranı, 2024’te yüzde 48,7’ye geriledi. İşgücüne katılım oranı da 2023’te yüzde 55,4 iken, 2024’te yüzde 52,5’e düştü.

GENÇ NÜFUS VE SEKTÖREL DAĞILIM

Ülke genelinde genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 16,3 olarak tespit edildi. İstihdamın yüzde 57,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı. İşsizlik oranı en düşük iller arasında yüzde 4 ile Burdur ve Kastamonu bulunurken, en yüksek işsizlik oranı ise yüzde 18,3 ile Hakkari’de gözlemlendi. En yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan’da, en düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari’de ortaya çıktı.