Samsun’da Jandarma Ekipleri Operasyon Yaptı

Samsun’da düzenlenen operasyon sonuçları önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Jandarma ekipleri, üç ayrı yerde gerçekleştirdikleri silah ve uyuşturucu operasyonlarıyla dört kişiyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURAN ŞAHISLAR

Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, jandarma ekipleri İ.Y. ve İ.B. adlı şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kavak Asayiş Komando Timleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu şahısların ikametine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda toplamda 72 kök kenevir bitkisi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İ.Y. ve İ.B. gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Yine Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri, H.D. isimli şahsın evine bir operasyon düzenledi. Bu adreste yapılan aramalarda 12 kök kenevir bitkisi, 80 gram kubar esrar ve 7 gram tütün ile kubar esrar karışımı ele geçirildi. H.D. da gözaltına alındı.

Canik ilçesinde de jandarma ekipleri, İ.B. adlı şahsın ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katkısıyla, evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 84 adet tabanca fişeği ve 150 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili adli süreç başlatıldı.