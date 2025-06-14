Samsun’da Jandarma’nın 186. Yıldönümü Kutlandı

JANDARMA TEŞKİLATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Samsun’da, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıldönümü için bir tören düzenlendi. Bu özel etkinlik, Atatürk Anıtı’nda yapıldı ve anıta çelenk sunumuyla başladı. Ardından, saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Jandarma İkmal Üst Teğmen Furkan Ardanuç, Jandarma Genel Komutanlığı’nın tarihçesini katılımcılara aktardı.

JANDARMANIN ROLÜ VE HİZMETLERİ

Konuşma yapan Jandarma Albay Özkan Güneş, “Jandarma Teşkilatı, milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır” ifadesini kullandı. Güneş, jandarma personelinin milletin güvenini korumak ve güçlendirmek azmiyle hareket ettiğini belirtti. Ayrıca, jandarmanın insan merkezli, adaletli ve kucaklayıcı bir yaklaşım sergilediğini vurguladı. Jandarma, her zaman milletinin yanında yer almayı sürdüreceğini aktardı.

TÖRENE KATILIMCI VE GÜÇLÜ DESTEK

Törenden sonra toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi. Ayrıca, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında da kutlama düzenlendi. Bu anlamlı etkinlikte, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Garnizon Komutanlığı Erkan Başkanı P. Alb. Önder Özcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve askeri erkan da yer aldı.