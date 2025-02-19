More
Gündem

Samsun’da Jandarma Operasyonu: 2 Gözaltı

samsun-da-jandarma-operasyonu-2-gozalti

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Operasyonu

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele amacıyla iki mahallede operasyon gerçekleştirdi. Şeyhulaş Mahallesi’nde 68 yaşındaki Y.A.’nın ikameti ile Düzköy Mahallesi’nde 36 yaşındaki A.G.A.’ya ait konteynerde detaylı arama yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda 3 gram kokain, 39 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 21 adet fişek bulundu. Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan iki şüpheli işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.

ÖNEMLİ

Gündem

Elazığ’da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da bir motosiklet aydınlatma direğine çarparak kontrolden çıktı, kaza sonucunda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Gündem

Kocayayla’da Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 40 cm'yi buldu. Yoğun kar, trafik aksamalarına yol açarak ağır tonajlı araçların geçişini engelledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.