Samsun’da Jandarma Operasyonu: 2 Gözaltı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Operasyonu

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele amacıyla iki mahallede operasyon gerçekleştirdi. Şeyhulaş Mahallesi’nde 68 yaşındaki Y.A.’nın ikameti ile Düzköy Mahallesi’nde 36 yaşındaki A.G.A.’ya ait konteynerde detaylı arama yapıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda 3 gram kokain, 39 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 21 adet fişek bulundu. Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan iki şüpheli işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.