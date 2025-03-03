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Samsun’da Jandarmadan İki Ayrı Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun’un Terme ve Canik ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonu sonucunda uyuşturucuyla yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Samsun’un Terme ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları araştırmalar neticesinde, M.A. (53) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

TERME İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.A.’nın evine düzenledikleri operasyonda 72 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Bu operasyonla birlikte jandarma, uyandırıcı maddelerin devrini azaltma çalışmalarını sürdürüyor.

CANİK İLÇESİNDE İKİNCİ OPERASYON

Canik ilçesinde ise E.B. (29) isimli şahsın evine Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. E.B.’nin evinde yapılan aramalar sonucunda 165 adet sentetik ecza hapı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, bir miktar metamfetamin, bonzai ve kenevir tohumu ele geçirildi. Her iki operasyonla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

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