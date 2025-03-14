Samsun’da Jandarmadan Silah Operasyonu

JANDARMA OPERASYONUYLA SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da jandarma ekipleri, 10 adrese düzenledikleri operasyonla birçok silah ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen bu operasyon, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan incelemelerin sonucunda hayata geçti. Karmaşık bir operasyon planlayan İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların ikamet ettikleri adresleri belirledi.

OPERASYONUN DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, bomba köpeği de görev aldı. Yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet tabanca şarjörü, 4 bin 301 adet tabanca fişeği ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler hızlı bir şekilde başlatıldı.