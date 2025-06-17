Samsun’da K.G. S.T.’yi Darbetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’da, birlikte yaşadığı kadını kıskançlık sebebiyle darbeden bir kişi, yaralı kadını iki gün sonra fenalaşınca hastaneye götürdü. Yaşanan olay neticesinde, şahıs adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olay, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi.

DARBEDİLEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre K.G. (41), alkollü mekanda çalıştığı için kıskandığı S.T. (44) adlı kadını darbetti. İki gün süren bekleyişin ardından sabah saatlerinde fenalaşan S.T., K.G. tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan değerlendirmede, S.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi ve tedavi altına alındı.

K.G., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgisinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen K.G., nöbetçi mahkemede verdiği ifadeyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.