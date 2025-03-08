Samsun’da Kaçak Avcılara Ceza Yağdı

KAÇAK AVCILARA CEVAP DESTEĞİ

Samsun’da belgesiz avlanarak 19 kara tavuk, 5 öter ardıç ve 1 karga vuran 2 kaçak avcıya toplamda 100 bin 700 TL idari para cezası ve tazminat cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Terme DKMP Şefliği ekipleri ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle Çarşamba ilçesinde av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ

Gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetinde, 2 kişiye belgesiz avlanma yapma, avlanma süreleri dışında avlanma yapma ve takoz kullanmadan yarı otomatik tüfek kullanma kabahatlerinden toplam 32 bin TL idari para cezası kesildi. Aynı zamanda 19 kara tavuk, 5 öter ardıç ve 1 karga vurdukları için 68 bin 700 TL tazminat cezası uygulandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sorumlu oldukları alanlarda av koruma ve kontrol çalışmalarının kesintisiz olarak süreceğini ifade etti.