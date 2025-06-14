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Samsun’da Kaçak Makaron Ele Geçirildi

KAÇAK MAKARON OPERASYONU

Samsun’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, toplamda 2 milyon 862 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde kaçak tütün mamulleri satışı yapan şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi.

DEPODA YAPILAN ARAMALAR

Yapılan operasyon sırasında depo ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 2 milyon 860 bin adet kaçak makaronun yanı sıra 2 bin 600 adet doldurulmuş kaçak makaron sigara bulundu. Operasyon çerçevesinde, iki şüpheli şahıs yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Soruşturma süreci halen devam ediyor.

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