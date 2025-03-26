Gündem

Samsun’da Kaçak Midye Operasyonu Yapıldı

samsun-da-kacak-midye-operasyonu-yapildi

KAÇAK MİDYELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesi Karageçmiş mevkiinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla, İstanbul’dan Samsun’a yasa dışı yolla taşınan 2 ton kara midyeyi ele geçirdi.

MİDYELER TEKRAR DENİZE BIRAKILIYOR

Doğal yaşam alanlarından izinsiz olarak toplanan midyeler, ekosisteme zarar vermemesi amacıyla ekipler tarafından yeniden denize bırakılıyor.

CEZA UYGULAMALARI

Olayla ilgili olarak 2 kişiye, Su Ürünleri Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplamda 75 bin 540 TL idari para cezası kesiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mardin’de Park Yeri Kavgası Kamerada

Mardin’de araç park yeri tartışması sonucu iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonuyla kaydedildi. Olay tekme ve yumruklarla gerçekleşti.
Flaş

Fenerbahçe’nin Bodrum FK Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe, Bodrum FK ile yapacağı Süper Lig maçı için antrenmanlarına devam etti ve hazırlıklarını güçlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.