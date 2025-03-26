Samsun’da Kaçak Midye Operasyonu Yapıldı

KAÇAK MİDYELERİN ELE GEÇİRİLMESİ
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesi Karageçmiş mevkiinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla, İstanbul’dan Samsun’a yasa dışı yolla taşınan 2 ton kara midyeyi ele geçirdi.
MİDYELER TEKRAR DENİZE BIRAKILIYOR
Doğal yaşam alanlarından izinsiz olarak toplanan midyeler, ekosisteme zarar vermemesi amacıyla ekipler tarafından yeniden denize bırakılıyor.
CEZA UYGULAMALARI
Olayla ilgili olarak 2 kişiye, Su Ürünleri Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplamda 75 bin 540 TL idari para cezası kesiliyor.