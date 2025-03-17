Samsun’da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

POLİS OPERASYONU SONUCUNDA YAKALANAN MALZEMELER

Samsun’da düzenlenen polis operasyonunda 5 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen kişiye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

KAÇAK SİGARA ÜRETİMİNE YÖNELİK KAPSAMLI OPERASYON

İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak sigara üretiminde kullanılan 1 adet otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin doldurulmuş makaron sigara ve 292 adet TAPDK bandrolü bulundu. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.