Samsun’da Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da düzenlenen bir operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Alınan bilgiler ışığında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde V.K. (19) isimli şahsın iş yerinde kaçak tütün mamulleri bulundurduğu bilgisine ulaştı.

OPERASYONDA BÜYÜK MİKTARDA KAÇAK ÜRÜN

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 16 adet elektronik sigara, 15 adet elektronik sigara likidi, 10 bin 155 dal doldurulmuş makaron, 3 bin 600 dal sahte bandrolsüz boş makaron, 15 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet otomatik sigara basma makinesi gibi ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemler başlatıldı.