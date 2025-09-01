Samsun’da Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da bir iş yerine yapılan operasyonda kaçak tütün mamulleri yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde V.K. (19) isimli şahsa ait iş yerinde kaçak tütün ürünleri olduğunu öğrenerek harekete geçti.

OPERASYONUN DETAYLARI VE BULGULAR

Gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 16 adet elektronik sigara, 15 adet elektronik sigara likidi, 10 bin 155 dal doldurulmuş makaron, 3 bin 600 dal sahte bandrolsüz boş makaron, 15 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet otomatik sigara basma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemler başlatıldı.