Samsun’da Kaçak Tütün ve Kömür Operasyonu

KAÇAK TÜTÜN VE NARGİLE KÖMÜRÜ ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda kaçak tütün ve nargile kömürü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyonda bulundu.

ARAMA SONUÇLARI

Yapılan aramalarda, 900 adet 100 gramlık kaçak tütün ile 114 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi. Olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ediyor.