Samsun’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde belirlenen adreslere operasyon yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN MİKTARLARI

Yapılan aramalarda, 2 adet otomatik elektrikli sigara sarma makinesi, bir kompresör, 48 bin 500 dolu makaron, 24 bin 800 boş makaron, 14 bin 160 sigara sarma kağıdı, 40 paket sigara, 23 elektronik sigara, 25 kilogram tütün ve 1,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.