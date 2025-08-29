Haberler

Samsun’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÖNEM KAZANIYOR

Samsun’da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, 48 bin makaron ve bir elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, kaçak sigara ticaretine yönelik önemli bir müdahale gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

KOM polisinin İlkadım ilçesinde bir evde yaptığı tespitler sonucu, elektrikli makine yardımıyla kaçak sigara sarımı ve satışı yapıldığı belirlendi. Yapılan operasyonda, 38 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 10 bin adet kaçak makaron ve bir adet çalışır durumdaki elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma süreci devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Haberler

Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.