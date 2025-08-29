Samsun’da Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleşti

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÖNEM KAZANIYOR

Samsun’da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, 48 bin makaron ve bir elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, kaçak sigara ticaretine yönelik önemli bir müdahale gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

KOM polisinin İlkadım ilçesinde bir evde yaptığı tespitler sonucu, elektrikli makine yardımıyla kaçak sigara sarımı ve satışı yapıldığı belirlendi. Yapılan operasyonda, 38 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 10 bin adet kaçak makaron ve bir adet çalışır durumdaki elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma süreci devam ediyor.