Samsun’da Kaçakçılık Suçlamasıyla Tutuklandılar

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İÇİN YENİDEN TUTUKLANDILAR

Samsun’da, göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanan iki kişi, aynı suçtan daha önce tutuklu bulundukları cezaevinden 15 gün önce çıktıkları belirlendi. Tutuklanan bu iki kişi yeniden cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Rize’den İstanbul’a kaçak göçmenleri taşıyan U.A. yönetimindeki transporter aracı Samsun girişinde durdurdu. Araçta Türkiye’ye kaçak olarak giriş yapan 10 Afgan uyruklu göçmen bulundu.

POLİSİN YAPTIĞI ARAŞTIRMA

Göçmen polisi, yaptığı araştırmada T.A. isimli şahsın U.A.’nın taşıdığı araca başka bir araçla öncülük ettiğini ve polis uygulamalarını görünce geri bildirim sağladığını tespit etti. U.A. ile T.A. gözaltına alındı. 10 Afgan uyruklu göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

AŞAĞIDAKİ İFADELER VE TUTUKLAMA

Polisin gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda gözaltına alınan U.A. ve T.A.’nın, 2025 yılında Ardahan ilinde aynı araçla göçmen kaçakçılığı yapmış olup tutuklandıkları ve 15 gün önce cezaevinden çıktıkları belirlendi. Polis sorguları tamamlanan U.A. ve T.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.A. ve T.A., “Göçmen kaçakçılığı” suçundan tutuklanarak Samsun Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.