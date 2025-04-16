Samsun’da Kadın Öldürüldü, Eşi Kaçtı

OLAYIN GECENDE YAŞANAN DRAMATİK HİKAYESİ

Samsun’un Canik ilçesinde, iddialara göre, Emine A., boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah A. ile sokakta tartıştı. Bu tartışma sonrasında Emrah A., genç kadına silahlı saldırıda bulundu. Silahın ateşlenmesiyle birlikte, Emine A. vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Olay esnasında 6 suç kaydı olduğu öğrenilen Emrah A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

SİLAH SESLERİ POLİSİ VE SAĞLIK GÖREVLİLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Çevrede bulunan vatandaşların duyduğu silah sesleri üzerine, hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Emine A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şu an için polis, kaçan şüpheli Emrah A.’nın yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.