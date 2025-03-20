Samsun’da Kahve ve Çay Fiyatları Güncellendi

YENİ FİYAT TARİFESİ AÇIKLANDI

Samsun’da yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesi doğrultusunda kahvehanelerde çayın ücreti 15 TL, çay ocaklarında ise 12,5 TL olarak belirlendi. Samsun Kahveciler Büfeciler Gazinocular ve Müzisyenler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kara, uygulanacak olan tarifeyi esnafa duyurdu.

ÇAY VE KAHVE FİYATLARI BELİRLENDİ

Yeni tarife ile birlikte Samsun il merkezi ve ilçelerdeki kahvehanelerde küçük çay 15 TL, büyük çay 17,5 TL, lezzo, limonlu, tarçın, kuşburnu ve kakao 12,5 TL, salep ile 3’ü-2’si bir arada 22,5 TL’den; kahve ise 25 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca, il merkezi ve ilçelerdeki çay ocaklarında küçük çay 12,5 TL, büyük çay 15 TL, lezzo, limonlu, tarçın, kuşburnu ve kakao 10 TL, salep ile 3’ü-2’si bir arada 20 TL ve kahve 25 TL’den satılmaya başlanacak.

TARİFE HAKKINDA AÇIKLAMA

Tarife hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Kara, “2025 yılı tarife fiyatlarımız güncellendi. Esnafımız ve vatandaşımız için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni tarifeyle birlikte esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Bu tarifelere tüm esnafımızın uyması kanuni zorunluluktur. Tarifesi olmayan esnaf, odadan tarifeyi temin edebilirler” dedi.