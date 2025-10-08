Samsun’da Kahverengi Kokarca İçin İlaçlama Başlatıldı

SAMSUN’DA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Samsun’da, Türkiye genelinde hızla yayılarak tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlayacağı alanlarda ilaçlama çalışması başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin ilçelerde oluşturduğu özel ekiplerle yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüldüğü ve vatandaşlara destek sağlandığı kaydediliyor. Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarcaya karşı mücadelesini, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan yoğunluk haritasına göre belirlenen mahallelerde ilaçlama yaparak, zararlının kışlaklara girmeden kontrol altına alınmasını hedefliyor.

ZARARLIYLA MÜCADELE EKİPLERİ SAHADA

Ekipler, kahverengi kokarcanın kış aylarında barındığı alanlara yönelik ilaçlama yaparak, zararlının gelecek sezonda tarıma vereceği zararın önüne geçmeyi amaçlıyor. Kahverengi kokarca ile mücadele yalnızca belediye ekiplerinin çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe tarım müdürlükleri ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü de bu süreçte aktif katkıda bulunuyor. Belediye yetkilileri, zararlıyla mücadelede vatandaşların da aktif rol almasının önemine dikkat çekiyor.

Kahverengi kokarca, sadece tarım alanlarında değil, kış aylarında barınmak amacıyla evlerin dış cephelerine, çatı aralarına ve çeşitli yapı boşluklarına da yerleşebiliyor. Yetkililer, özellikle kışlama döneminde, evlerin dış yüzeylerine Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyosidal ürünlerin uygulanmasının, kahverengi kokarcanın etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduğunu aktarıyor.

