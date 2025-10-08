Samsun’da Kahverengi Kokarca İçin İlaçlama Başlatıldı

ÇAĞDAŞ TARIM İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

Samsun’da, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlama alanlarında ilaçlama çalışması başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, özel ekipler oluşturularak ilçelerde yoğun bir ilaçlama programı düzenleniyor. Bu program, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı mücadelede büyük bir destek sunuyor.

HEDEF KONTROL ALTINA ALMAK

Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarcaya karşı önlem almak amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan yoğunluk haritasına göre belirlenen mahallelerde ilaçlama gerçekleştiriyor. Ekipler, kahverengi kokarcanın kış aylarında barındığı alanlarda ilaçlama yaparak, zararlının gelecek sezon tarıma vereceği zararın önüne geçmeyi amaçlıyor. Mücadele yalnızca belediye ekipleriyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe tarım müdürlükleri ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü de sürece aktif katkı sağlıyor.

VATANDAŞLARIN ROLÜ ÖNEMLİ

Yetkililer, kahverengi kokarca ile mücadelede vatandaşların aktif rol almasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kahverengi kokarca, sadece tarım alanlarında değil, kış aylarında barınmak üzere evlerin dış cephelerine, çatı aralarına ve diğer yapı boşluklarına da yerleşebiliyor. Bu nedenle, özellikle kışlama döneminde, evlerin dış yüzeylerine Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyosidal ürünlerin uygulanmasının, kahverengi kokarcanın etkisiz hale getirilmesini sağladığı belirtiliyor.