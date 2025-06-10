Haberler

Samsun’da Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

SAMSUN’DA KALP KRİZİ GEÇİREN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’da evinde kalp krizi geçiren bir polis memuru hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fedai Can, Polis Merkezinde görevliydi.

KALP KRİZİ MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evinde aniden kalp krizi geçiren Can, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. 1 çocuk babası olan polis memuru, burada yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Fedai Can’ın yarın Samsun’un Alaçam ilçesinde defnedileceği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İç Moğolistan Çölde Enerji Üretiyor

Çin, İç Moğolistan bölgesinde 14,89 milyon mu araziyi ıslah ederek çöl alanlarını fotovoltaik enerji projeleriyle yeşil enerji üreten bölgeler haline getirdi.
Haberler

26 Yaşındaki Genç Dağda Bulundu

Aksaray'da 26 yaşındaki kayıp genç, dağda ağır yaralı halde bulundu. Jandarma, yaralanma nedenini araştırıyor. Genç, motosikletiyle arkadaşlarıyla gittiği bölgede keşfedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.