Samsun’da Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

SAMSUN’DA KALP KRİZİ GEÇİREN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’da evinde kalp krizi geçiren bir polis memuru hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fedai Can, Polis Merkezinde görevliydi.

KALP KRİZİ MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evinde aniden kalp krizi geçiren Can, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. 1 çocuk babası olan polis memuru, burada yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Fedai Can’ın yarın Samsun’un Alaçam ilçesinde defnedileceği bildirildi.