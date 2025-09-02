Samsun’da Kamyon Kornosunu Çalan Tutuklandı

KAMYON KORNASI HIRSIZLIĞI

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde park halindeki bir kamyonun kornasını çalan şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, önceki gece saat 04.10 sıralarında Kirazlık Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.T. (23) isimli şahıs, içkili bir mekanda alkol aldıktan sonra, etkisiyle 10 bin lira değerindeki havalı kornayı kamyondan sökerek çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.T.’yi İlkadım ilçesinde çaldığı havalı korna ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.T. bugün adliyeye sevk edildi. “İçkili mekandan çıktıktan sonra alkolün etkisiyle kamyonun kornasını çalmışım” diyen M.T., “Kendine gelince kornayı geri götürmeyi düşündüm. Ancak polis beni yakaladı. Arabam bile yok” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDE TUTUKLAMA

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yapılan araştırmalar, kamuoyunu aydınlatmakta önemli bir yer tutuyor.