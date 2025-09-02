Haberler

Samsun’da Kamyon Kornosunu Çalan Tutuklandı

KAMYON KORNASI HIRSIZLIĞI

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde park halindeki bir kamyonun kornasını çalan şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, önceki gece saat 04.10 sıralarında Kirazlık Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.T. (23) isimli şahıs, içkili bir mekanda alkol aldıktan sonra, etkisiyle 10 bin lira değerindeki havalı kornayı kamyondan sökerek çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.T.’yi İlkadım ilçesinde çaldığı havalı korna ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.T. bugün adliyeye sevk edildi. “İçkili mekandan çıktıktan sonra alkolün etkisiyle kamyonun kornasını çalmışım” diyen M.T., “Kendine gelince kornayı geri götürmeyi düşündüm. Ancak polis beni yakaladı. Arabam bile yok” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDE TUTUKLAMA

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yapılan araştırmalar, kamuoyunu aydınlatmakta önemli bir yer tutuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuantum Yarışmaları, Bilişim Vadisi’nde Gerçekleşiyor

TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması'nın finalinde, yazılım ve donanım dalında 10 takım yarışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kuantum teknolojilerinin gelişimine katkı sağladıklarını duyurdu.
Haberler

Adıyaman’da otomobil takla attı

Adıyaman'da bir otomobil direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada ölü veya yaralı bulunmazken, araçta hasar meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.