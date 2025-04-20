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Samsun’da Kapanış Seremonisi Gerçekleşti

GENÇLER AVRUPA BOWLING ŞAMPİYONASI KAPANIYOR

Samsun’da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası’nın kapanış seremonisi düzenlendi. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda yapılan bu özel etkinliğe 25 farklı ülkeden katılan sporcular ile teknik ekipler katıldı. Kapanış programında, Samsun Capoeira Derneği’nin capoeira gösterisi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Kafkas dansları gösterisi yer aldı.

KONUKLARDAN TEŞEKKÜR MESAJLARI

Avrupa Bowling Federasyonu Başkanı Marios Nicoladis, konuşmasında şampiyonaya katkıda bulunan teknik ekibe sahneye çıkarak teşekkür etti. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu’na (TBBDF) ev sahipliği için ayrıca teşekkür eden Nicoladis, “TBBDF Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, yaptığınız bu organizasyondan dolayı gurur duyuyor olmalısınız. Farklı organizasyonlarda Türkiye’ye tekrar gelmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, umarım gecenin tadını çıkarırsınız.” dedi.

TBBDF BAŞKANI YENİ HEDEFLERDEN BAHSETTİ

TBBDF Başkanı Bayazıtlı, organizasyonda 25 farklı ülkeden sporcu ve teknik ekip ağırlamış olmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirtti. Bayazıtlı, konuşmasında şunları dile getirdi: “Ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyonda genç sporcularımızın tarihimizde ilk kez madalya alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şampiyonaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm paydaşlara ve organizasyon ekibimize ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni turnuvalarda, yeni başarı hikayelerinde tekrar bir araya gelmek dileğiyle, hepinize sağlıklı, başarılı ve bowling dolu günler dilerim.” Şampiyonaya katılan 25 ülke temsilcilerine, federasyon yetkilileri tarafından plaket verildi.

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