Samsun’da Kardeşini Vurdu, Kaçtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un İlkadım ilçesinde 46 yaşındaki Ahmet K., aralarında husumet bulunan kardeşi 43 yaşındaki Barış K.’yı tıraş olduğu esnada tabancayla ensesinden vurdu. Barış K. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

OLAY ANINI AÇIKLAYAN DETAYLAR

Alınan bilgilere göre, Ahmet K. İlkadım ilçesindeki Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaförüne girdi. Burada tıraş olan kardeşi Barış K.’ya tabancayla ateş ederek ensesinden vurduğu belirtildi. Olayın ardından Ahmet K. hızla kaçarken, Barış K. kanlar içerisinde yere yığıldı.

KURBANIN TEDAVİ SÜRECİ

Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar doğrultusunda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayın yaşandığı kuaför dükkanının sahibi ve bir çalışanı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olayın failinin yakalanması için soruşturma başlattı. Olayla ilgili kapsamlı incelemelerin sürdüğü bildirildi.