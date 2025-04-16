Samsun’da Kariyer Fuarı Gerçekleşti

ETKİNLİKTE YOĞUN KATILIM

Samsun’da gerçekleştirilen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF’25), Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde iki gün süren etkinliklerle başarıyla tamamlandı. Ondokuz Mayıs, Samsun, Amasya, Hitit, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversiteleri bu fuarda paydaş olarak yer aldı. Fuar boyunca yaklaşık 200 kurum ve firma katılım sağladı ve etkinliği yaklaşık 35 bin ziyaretçi takip etti. Fuarda, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayii alanında faaliyet gösteren önde gelen kuruluşlar da yer aldı.

ÖĞRENCİLERLE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Fuar boyunca öğrenciler ve kamu ile özel sektörden temsilciler arasında birebir görüşmeler gerçekleşti. Mülakat odasında aday öğrenciler, firmalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı elde etti. Etkinliğin ilk gününde Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler gençlerle buluştu. İkinci günde ise medya, sağlık, girişimcilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlardan konuşmacılar yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyenler, sektörel temsilciler ve STK liderleri, gençlere kariyer yolculuklarında rehberlik etti.

OKAF’IN KATKILARI VE GÖRÜŞLER

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OKAF’ın sadece bir kariyer fuarı olmadığını, aynı zamanda öğrenciler için bir bilinç dönüşüm platformu olduğunu aktardı. “Firmalarla birebir temaslar öğrencilerin hem farkındalığını artırıyor hem de geleceğe daha emin adımlarla ilerlemelerine katkı sağlıyor” diye değerlendirdi. OKAF’25’in bölgesel kalkınmaya katkı sunmasının yanı sıra, mezun istihdamını artırmaya yönelik işlevselliği vurgulandı.