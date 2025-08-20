Samsun’da Karpuz Yüklü Kamyonette Uyuşturucu

YÜKSEK MİKTARDA SENTEZ HAP ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’da polisin durdurduğu karpuz yüklü bir kamyonette 110 bin 466 sentetik hap ele geçirildi. Kamyondaki 6 şüpheli gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir başka ilden Samsun’a büyük miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratına ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından 3 gün süren bir operasyon gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin bulunduğu karpuz yüklü kamyonet, Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi’nde durduruldu. Araçta yapılan aramada 110 bin 466 sentetik hapın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 598 bin 770 lira da ele geçirildi. Kamyonette bulunan A.Ö. (39), S.A.S. (24), M.Y. (51), K.H. (39), Ş.Y. (29) ve H.D. (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.