Samsun’da Kavga, 2 Yaralı Bıçaklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı’nda, gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen bir olayda, arkadaşlar arasında tartışma baş gösteriyor. Bu tartışma zamanla küfürleşmeye dönüşerek kavgaya sebep oluyor.

KAVGADA YARALANANLAR

Kavga sırasında Hikmet C.E. (27) karnından, Umut E. (27) ise kalçasından bıçaklanıyor. Aynı zamanda Barış Ç. (26) ve Kadir D. (25) de darp sonucu yaralanıyor. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınıyor. Karnından bıçaklanan Hikmet C.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Olay yerinde bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.K.Y. (31) polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıyor. S.K.Y.’nin, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgulaması tamamlandıktan sonra, bugün Samsun Adliyesine sevk edildiği aktarılıyor.