Samsun’da Kavga, İki Kardeş Gözaltında

DELEGE SEÇİMİNDEKİ KAVGA VE AĞIR YARALANMA

Samsun’da gerçekleşen CHP Atakum İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde meydana gelen kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kavga, geçen cumartesi günü mahalle delege seçimleri sırasında patlak verdi. Bu olayda, CHP Atakum İlçe Başkan adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya’nın yüzüne tekme darbesi geldi. Kavga sırasında Ayhan Abdik (46) ciddi şekilde yaralandı.

HASTA DURUMU VE GÖZALTINA ALINANLAR

Ayhan Abdik, daha önce beyin ameliyatı geçirdiği belirtiliyor. Şu anda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyata alındı ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Abdik’in hayati tehlikesinin sürdüğü ve entübe edildiği ifade ediliyor. Kavga esnasında Ayhan Abdik’e tekme ve yumrukla saldırdığı öne sürülen Burak K. (29) ve kardeşi Sefa K. (25), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polisteki ifadeleri tamamlanan iki kardeş, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Olayın detaylarına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.