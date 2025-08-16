Haberler

Samsun’da Kavga, O Anlar Kaydedildi

KAVGA BİR SEÇİM ETKİNLİĞİNDE ORTAYA ÇIKTI

Samsun’da Cumhuriyet Mahallesi’nde CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen delege seçiminde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Seçim alanının dışında gerçekleşen olayda, taraflar arasında yumruklu bir arbede oldu.

POLİS OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan kavga nedeniyle hemen polise ihbarda bulunuldu ve kısa sürede bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, durumu kontrol altına alarak kargaşayı önledi. Olay anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

