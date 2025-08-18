Samsun’da Kavga Sonucu Yaralı Var

DELEGE SEÇİMİNDEKİ KAVGA

Samsun’da CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından yapılan mahalle delege seçiminde çıkan kavgada Ayhan Abdik’in beyin kanaması geçirmesine yol açtığı iddia edilen B.K. (28) ve kardeşi S.K. (25), adliyeye gönderildi. CHP Atakum İlçe Başkanlığı’nın 16 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Cumhuriyet Mahallesi delege seçiminde, seçim alanının dışında bir kavga patlak verdi. Kavga sırasında taraflar birbirine yumruklarla saldırdı ve olay mahalle sakinleri tarafından bildirildi.

POLİS MÜDAHALESİ

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak amacıyla müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavganın görüntüleri çevredeki izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Ayhan Abdik, kavgada aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyata alındı. Yapılan operasyon sonrasında Abdik’in beyin kanaması durduruldu fakat yoğun bakıma alındı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi verildi.

POLİSİN OPERASYONU

Olayın ardından polis, kavgaya karışan B.K. ve S.K.’yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından iki kardeş adliyeye sevk edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.