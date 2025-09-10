Samsun’da Kavga; Teğmen Ve Müteahhit Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’da meydana gelen bir olayda, sabaha karşı bir barda çıkan kavgada teğmen ile müteahhit darp edilerek hastanelik oldu. Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde bulunan bir barda, dün gece saat 04.00 sıralarında gerçekleşti.

KAVGA VE YARALILAR

Kavgada yer alan teğmen Ç.Ç. (31) ve müteahhit E.Ş. (31) yaralanarak ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Darp eden şahıs, olayın hemen ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen İ.K. (24) şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunun ardından, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.