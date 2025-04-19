Samsun’da Kayıp 17 Yaşındaki Kız Aranıyor

KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN BULUNMASI İÇİN SEFERBERLİK

Samsun’da dün akşam görme engelli annesini uyutarak kayıplara karışan 17 yaşındaki Esmanur Kazan’ın bulunması için ailesi büyük bir çaba göstermeye başladı. Esmanur’dan, dün akşamdan bu yana haber alınamıyor. Görme engelli annesi ve iki kız kardeşiyle aynı evde yaşayan Esmanur Kazan’ın teyzesine göre, genç kız, annesinin yemeğine ilaç karıştırarak uyuttu ve daha sonra evden uzaklaştı. Durumu fark eden yaşlı kadın, hemen akrabalarına ve diğer kızlarına haber verdi.

Annesinin Durumu ve Ailenin Çabası

Adli makamlara başvurarak kayıp ilanı veren aile, kalp ve şeker hastası olan görme engelli anne yerine cadde ve sokaklarda yeğenlerini arayan teyze Semra Çam, Esmanur’un fotoğraflarını insanların yoğun olduğu yerlere asarak dikkat çekmeye çalışıyor. Semra Çam, çocukları ile birlikte dükkan dükkan gezerek halktan bilgi topluyor. “Kızımız 17 yaşında. Kime kaçtığını ne yaptığını bilmiyoruz. Kimseden bilgi alamıyoruz” diye açıklama yapan Çam, tüm topluma çağrıda bulunarak, “Bilen, gören varsa kızımızı bize teslim etsin” dedi. Ayrıca, annesinin gözlerinin görmediğini, sağlık durumunun da ciddi olduğunu belirtti.

Aile Üyelerinin Arayışları

Kayıp kızın kuzenleri, restoranlar, telefon şubeleri ve otobüs terminalleri gibi çeşitli yerlerde Esmanur’un fotoğraflarını paylaşarak araştırmaları devam ettiriyor. Semra Çam, “Her bir ana, her bir baba evladı için savaşıyor. Benim de çocuklarım var. Bu yüzden bu kızımızın bir an önce bulunup teslim edilmesi için yardımcı olunmasını istiyorum” diye ekledi.

Yetkililere Çağrı

Aile, Esmanur’un bir an önce bulunup annesine teslim edilmesi için yetkililerden destek bekliyor. “Bağırdık, çağırdık ama sesimizi duyuramadık” diyen Çam, herkesin dikkatli olmasını ve bu tarz durumların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.