Samsun’da Kaza, 1 Ölü 11 Yaralı

KAZA DURUMU

Samsun’da meydana gelen trajik bir kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Olay, Vezirköprü ilçesinde üç gün önce gerçekleşti.

ARAÇ ÇARPIŞMASI

Kaza, Kurtça Uyanık’ın kullandığı 06 ABE 774 plakalı otomobil ile Recep Dağ’ın yönetimindeki 54 KF 226 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmada sürücü Recep Dağ olay yerinde hayatını kaybederken, 6’sı çocuk toplam 11 kişi yaralandı.

AĞIR YARALI ÇOCUK

Ağır yaralı durumda olan 13 yaşındaki Murat Ali Dağ, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi edilmeye başlandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Murat Ali Dağ hayatını kaybetti.