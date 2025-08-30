Samsun’da Kaza, 1 Ölüm 1 Yaralı

TRAFİK KAZASI SONUCU YAŞANAN ÜZÜNTÜ

Samsun’da bir otomobil ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, bir diğer kişi yaralandı. Kazanın detayları alınan bilgilere göre; Samsun-Ankara karayolunun 10. kilometresi Adalar mevkisinde Ramazan K. yönetimindeki 57 AR 080 plakalı otomobil ile Efe Can Eşici’nin (20) kullandığı 55 ASV 572 plakalı motorlu bisiklet çarpıştı.

KAZADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda motorlu bisiklet sürücüsü Efe Can Eşici ile yanındaki Gizem Yeniay (27) yaralandı. İki yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak ağır yaralanan Gizem Yeniay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.