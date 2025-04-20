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Samsun’da Kaza, 1 Yaralı Bulundu

KAZA DETAYLARI

Samsun’da meydana gelen bir trafik kazasında yoldan çıkan bir otomobil, beton elektrik direğine çarptı ve bu kazada bir kişi yaralandı. Olay, Samsun’un Atakum ilçesindeki Samsun Ankara karayolu üzerinde 9. kilometrede, Sarıışık mevkiinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Elde edilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Muhammet Ali Meral’ın kullandığı 78 SJ 234 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp beton elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından yaralanan sürücü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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