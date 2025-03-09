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Samsun’da Kaza: 2 Yaralı

TRAFİK KAZASI SONUCUNDA YARALANANLAR

Samsun’da yaşanan bir trafik kazası sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde, Çevre Yolu Ataköy Köprüsü yakınlarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ

Alınan bilgiler doğrultusunda, Hilal Kılıç yönetimindeki 55 ARK 845 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak bir trafik uyarı tabelasına ve toprak alana çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kılıç ve yanındaki Esmanur Kılıç, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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