Samsun’da Kaza, 4 Yaralı Var

KAZA ANI VE YARALILAR
Samsun’da bir dolmuşun kamyona arkadan çarpması sonucu 4 yolcu yaralanıyor. Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde, Muhittin Özkefeli Bulvarı üzerindeki adliye önünde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Uğur Bozaryılmaz yönetimindeki 55 D 1549 plakalı 4’üncü Dolmuş Hattı’na ait araç, önünde sefer yapan Gökhan Tokgöz’ün kullandığı 55 AJT 525 plakalı kamyona arkadan çarpıyor.
YARALILARIN DURUMU VE HASTANE İLE İLGİLİ BİLGİLER
Bu kazada dolmuşta yolcu olarak bulunan Kübra Nur Tek, Tunahan Sezer, Nisa Karagüzel ve Hasan Efe Güdül yaralanıyor. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmeye başlanıyor. Olayın ardından, polis kazayla ilgili inceleme başlatıyor.