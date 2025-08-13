Samsun’da Kaza, 8 Yaralı Bulundu

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralıların hemen hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Olay, Emine Ç.’nin (34) kullandığı otomobilin, Bafra yönünden Samsun yönüne seyir halindeyken, karşı yönden gelen Ö.G’nin (27) aracıyla Tepeköy Mahallesi’nde çarpışması sonucunda gerçekleşti.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza hakkında yaşanan ihbarın ardından, olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Kazada, sürücü Emine Ç. ile birlikte yolcular; Necmiye Ç. (58), T.B. (12), N.Ç. (17), M.B. (9) ve Y.A.B. (15) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü. Diğer araçta bulunan Öner G. (27) ve Yasemin A. (28) ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’ne sevk edildi.

T.B’NİN DURUMU CİDDİ

Yaralıların durumu hakkında yapılan açıklamalarda, T.B’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, kazanın detayları ile ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtiyor.