Samsun’da Kaza: Üç Yaralı, İki Ölü

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANANLAR

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü Ercan Şentaş (49) yaşamını yitirdi, yanında bulunan Kübra Ç. (25) ve Hanife B. (54) yaralandı. Kaza, Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi’nde gerçekleşti. Ercan Şentaş, kontrolünü kaybettiği 55 KS 109 plakalı kamyoneti devirdi. Kazada sürücü Şentaş yaşamını yitirdi. Yanındaki var olan Kübra Ç. ve Hanife B. ise yaralı olarak kurtuldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından çevredeki insanlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gerekli müdahale sonrasında durumları hakkında bilgi alındı. Ercan Şentaş’ın cansız bedeni, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın oluş şekli ve nedenleri üzerine detaylı bir araştırma süreci planlandı. İlgili makamlara kazaya ilişkin soruşturma için gerekli işlemler başlatıldı. Yaralıların tedavi süreçlerinin devam edeceği bildirildi.