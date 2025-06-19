Samsun’da Kedi ve Köpekler Mikroçipleniyor

MİKROÇİPLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpekleri mikroçiplendirerek kayıt altına almak için önemli bir çalışma başlattı. Uygulama, Çağlayan ve Yeşil mahallelerinde gerçekleştirildi. Hayvan sahiplerine, yasal sorumlulukları hakkında bilgi verildi ve aynı zamanda kuduz aşısı ile mikroçip uygulamaları yapıldı.

Veteriner hekimler Armağan Durmuş, Adem Aydın, Özgür Kocabıçak ve Veliddin Şahin’in katkısıyla yürütülen bu uygulamayla, sahipli hayvanların kimliklendirilmesi sağlanıyor. Mikroçip uygulaması sayesinde kaybolan hayvanların daha kolay bulunabilmesi ve hayvan sağlığının etkin bir şekilde takip edilebilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, hayvan sahiplerine yasal yükümlülükleri konusunda hatırlatmalarda bulunarak, mikroçip takılmayan hayvanlar için cezai işlemlerin uygulanabileceğini duyurdu. Çalışmaların, ilçenin diğer mahallelerinde de devam edeceği bildirildi.