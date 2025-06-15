Samsun’da Kediye Heimlich Uygulandı

KEDİYE HAYAT KURTARMA MÜDAHALESİ

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşanan bir olayda, bir vatandaş, yediği kemikli tavuk parçası yüzünden nefes alamayan kediyi kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Ata Giritli Caddesi’nde meydana gelen olayda, bir kedi, yediği kemikli tavuk parçası nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cadde üzerinde bulunan Selçuk Çavdar isimli bir vatandaş, çırpınan kediyi fark etti. Kedinin kemikli tavuk parçası nedeniyle nefes alamadığını gören Çavdar, hemen harekete geçerek müdahale etti. Selçuk Çavdar, kedinin hayatını kurtararak ‘Heimlich manevrası’ uyguladı. Bu cesur müdahale sonrasında kedi tekrar hayata döndü. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.