Samsun’da Kız Çocuğu Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki bir kız çocuğu inşaat alanında ölü bulundu. Olay, 19 Mayıs Mahallesi’nde sabah saat 06.30 sıralarında gerçekleşti. O sırada, civardaki bir grup vatandaş, dört katlı inşaatın önünde hareketsiz birini görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde yerde yatan kişinin 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu ortaya çıktı. Büşra’nın, ailesi tarafından bir gün önce kayıp olarak bildirildiği belirlenirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Büşra Nur Taşkın’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili olarak polis tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.