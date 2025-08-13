Samsun’da Klima Arızaları Sıkıntı Yarattı

SICAK HAVALARDA KLİMA ARIZALARI SIKINTIYI ARTIRDI

Samsun’da son günlerde tramvaylarda meydana gelen klima arızaları, yolcuları oldukça rahatsız ediyor. Kavurucu sıcaklarda işe veya evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, klimaların çalışmaması nedeniyle yelpazelerle serinlemeyi deniyor. Bazı yaşlı yolcular, bu durum sebebiyle fenalık geçirdi. Yolcular, özellikle 32 dereceyi bulan sıcak havada kliması çalışmayan tramvaylarda seyahat etmenin büyük bir eziyet haline dönüştüğünü ifade etti ve Samulaş’a telefonla şikayette bulundu.

YOLCULARIN ENDİŞELİ İFADELERİ

Bir yolcu, “Son zamanlarda sürekli klima çalışmaması durumuyla karşılaşıyoruz, buna bir çözüm bulunmalı,” diyerek durumu dile getirdi. Diğer bir kadın yolcu ise kalabalık ve havasızlığın etkisiyle zor anlar yaşadıklarını belirtti. “32 derece sıcakta klima çalışmıyor, nefes almak bile güçleşiyor,” ifadelerini kullandı. Yolcular, sıcak hava koşullarında rahatsızlık hissetmekte ve konfor arayışında bulunuyor.

TARAMA YAPILAN MARKA VE SAMULAŞ’IN AÇIKLAMASI

Öğrenilen bilgilere göre, klima arızalarının en fazla Durmazlar marka yerli montaj tramvaylarda yaşandığı belirtildi. Ancak, Samulaş yetkilileri, tramvaylarda klima arızasının yaşanmadığını savunuyor. Bu durum, yolcular arasında tartışma yaratıyor ve konunun aciliyetini artırıyor.